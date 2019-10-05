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Депутат от «Слуги народа» отозвал законопроект о налоге на обмен валют

Депутат от «Слуги народа» отозвал законопроект о налоге на обмен валют

Депутат от партии «Слуга Народа» Александр Дубинский сообщил, что отозвал свой законопроект о введении налога в размере 1% с наличных операций обмена валют.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых являются нашими избирателями) о введении 1% сбора при покупке наличной валюты. В результате опроса отзываю соответствующий законопроект», – сообщил Дубинский.

По его словам, против этого сбора проголосовали 8 тысяч пользователей или 79% всех опрошенных.

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Напомним, что предлагали:

  • установить ставку сбора 1% от операции по покупке иностранной валюты в наличной форме,
  • с безналичных операций по обмену валют сбор взимать не планировалось,
  • средства планировалось направить на развитие украинского спорта.
По материалам Finance.UA
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