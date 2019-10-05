Депутат от «Слуги народа» отозвал законопроект о налоге на обмен валют

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Депутат от партии «Слуга Народа» Александр Дубинский сообщил, что отозвал свой законопроект о введении налога в размере 1% с наличных операций обмена валют.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых являются нашими избирателями) о введении 1% сбора при покупке наличной валюты. В результате опроса отзываю соответствующий законопроект», – сообщил Дубинский.
По его словам, против этого сбора проголосовали 8 тысяч пользователей или 79% всех опрошенных.
Напомним, что предлагали:
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