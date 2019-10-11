BMW планирует выпустить серийный электрический хэтчбек i1 уже в 2021 году (фото)

Глава подразделения электромобилей BMW заявил, что следующей «зеленой» серийной моделью бренда станет хэтчбек BMW i1, построенный на одноименной ДВС-версии модели.

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По данным Роберта Ирлингера, новинка выйдет на рынок уже в 2021 году, то есть чуть больше, чем через год.

Модель BMW i1 займет нишу «бюджетного» электромобиля (естественно, по сравнению с другими моделями бренда), ориентированного на широкие массы покупателей. В плане дизайна новинка будет практически полной версией хэтчбека BMW первой серии, за исключением небольших изменений, подчеркивающих электрическую сущность модели.

Глава подразделения электромобилей BMW Роберт Ирлингер также отметил, что у компании нет фиксированного графика по электрификации своей линейки. В зависимости от пожеланий потенциальных покупателей и положения на рынке, компания сможет быстро переделать любую свою модель (как на передне-, так и на заднеприводной платформе) в электромобиль.