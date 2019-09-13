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BMW M выпустит новый суперкар

BMW M выпустит новый суперкар

Подразделение BMW M выпустит новый суперкар, который будет конкурировать с Lamborghini.

Автомобиль будет ориентирован на повседневное использование, пишет AutoTimesNews со ссылкой на слова главы BMW M Маркуса Флэша.

Он ранее заявлял, что компании не нужно выпускать новые суперкары, поскольку эту роль прекрасно выполняет BMW M8. Однако теперь он не отрицает появление новой модели. Появилась информация, что компания не отказалась от проекта суперкара со средним расположением двигателя.

Маркус Флэш отметил, что будущая новинка определенно не станет мощным гиперкаром, как Mercedes-AMG One. BMW планирует создать автомобиль на каждый день. Силовая установка будет гибридной или электрической. Двигатель BMW M со средним расположением заставит разработчиков объединиться с BMW i для создания более прогрессивной силовой установки.

На данный момент нет информации о дизайне будущего серийного суперкара BMW M, его приблизительной стоимости и дате выхода на рынок. По неподтвержденным данным, основой для нового авто станет концепт BMW Vision M.

По материалам ТСН
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