Аттестация сотрудников и увеличение отпуска: Что предлагает ЕБА для нового Трудового кодекса

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В настоящее время в рабочих группах профильного Комитета ВР по вопросам соцполитики и прав ветеранов идут активные обсуждения проекта Трудового кодекса Украины, который готовится к регистрации в Верховной Раде (на замену законопроекту №1658).
Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.
Со своей стороны, эксперты ЕБА предлагают учесть 11 ключевых вопросов, чтобы получить действительно прогрессивный проект Трудового кодекса.
Речь идет о таких вопросах:
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