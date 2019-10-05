Аттестация сотрудников и увеличение отпуска: Что предлагает ЕБА для нового Трудового кодекса

В настоящее время в рабочих группах профильного Комитета ВР по вопросам соцполитики и прав ветеранов идут активные обсуждения проекта Трудового кодекса Украины, который готовится к регистрации в Верховной Раде (на замену законопроекту №1658).

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

Со своей стороны, эксперты ЕБА предлагают учесть 11 ключевых вопросов, чтобы получить действительно прогрессивный проект Трудового кодекса.

Речь идет о таких вопросах:

Либерализация и адаптация отношений работодатель-профсоюз и пересмотр полномочий профсоюзов. Исключение необходимости согласования работодателем собственных нормативных актов в случаях, когда коллективный договор не заключен с первичным органом профсоюза. Исключение необходимости предварительного уведомления профсоюза о сверхурочной работе, если работник уже предоставил письменное согласие на такую ​​работу.

Расширение перечня лиц, которые могут быть трудоустроены без получения разрешения на трудоустройство, в частности, таких как иностранцы без гражданства, беженцы с определенным правовым статусом и тому подобное.

Закрепление за руководителями филиалов возможности заключать трудовые договоры, так как сейчас это может делать только руководитель организации.

Предусмотреть возможность заключения договоров как в письменной, так и в устной формах с обязательным письменным заявлением и приказом о принятии на работу.

Упрощение классификатора профессий – придание ему рекомендательного, а не обязательного характера, как это делается сейчас, кроме того, предоставление работодателю возможности самостоятельно определять название должности.

Закрепление возможности заключения срочных трудовых договоров исключительно по договоренности сторон.

Закрепление за работодателем права увольнять или отстранять работника в случае совершения действий, содержащих признаки коррупции. Кроме того – права увольнять определенные категории работников за нарушение трудовых обязанностей – прогулы, хищения, появление в нетрезвом виде и т.д. (к примеру, беременных женщин, женщин с детьми до 3-х лет), а также работников, достигших пенсионного возраста.

Пересмотр и упрощение системы отпусков – 1 основной трудовой отпуск (с увеличением основного отпуска с 24 до 30 дней), 2 социальных отпуска – в связи с беременностью и родами и по уходу за ребенком.

Проведение аттестации всех сотрудников – проверка как hard skills, так и soft skills (сейчас аттестация работников законодательно не закреплена).

Создание сервисной службы для надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.

Законодательное закрепление более современных форм коммуникации между работодателем и работником – в электронной форме.

Справка Finance.ua

Напомним, законопроект №1658 относительно обновленного Трудового кодекса уже был проголосован ВР в первом чтении и ожидал рассмотрения во втором, но был отозван ВР нового состава.

В новом Трудовом кодексе планируют избавиться от признаков советского кодекса 70-х годов.