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Аттестация сотрудников и увеличение отпуска: Что предлагает ЕБА для нового Трудового кодекса

Аттестация сотрудников и увеличение отпуска: Что предлагает ЕБА для нового Трудового кодекса

В настоящее время в рабочих группах профильного Комитета ВР по вопросам соцполитики и прав ветеранов идут активные обсуждения проекта Трудового кодекса Украины, который готовится к регистрации в Верховной Раде (на замену законопроекту №1658).

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

Со своей стороны, эксперты ЕБА предлагают учесть 11 ключевых вопросов, чтобы получить действительно прогрессивный проект Трудового кодекса.

Речь идет о таких вопросах:

  • Либерализация и адаптация отношений работодатель-профсоюз и пересмотр полномочий профсоюзов. Исключение необходимости согласования работодателем собственных нормативных актов в случаях, когда коллективный договор не заключен с первичным органом профсоюза. Исключение необходимости предварительного уведомления профсоюза о сверхурочной работе, если работник уже предоставил письменное согласие на такую ​​работу.
  • Расширение перечня лиц, которые могут быть трудоустроены без получения разрешения на трудоустройство, в частности, таких как иностранцы без гражданства, беженцы с определенным правовым статусом и тому подобное.
  • Закрепление за руководителями филиалов возможности заключать трудовые договоры, так как сейчас это может делать только руководитель организации.
  • Предусмотреть возможность заключения договоров как в письменной, так и в устной формах с обязательным письменным заявлением и приказом о принятии на работу.
  • Упрощение классификатора профессий – придание ему рекомендательного, а не обязательного характера, как это делается сейчас, кроме того, предоставление работодателю возможности самостоятельно определять название должности.
  • Закрепление возможности заключения срочных трудовых договоров исключительно по договоренности сторон.
  • Закрепление за работодателем права увольнять или отстранять работника в случае совершения действий, содержащих признаки коррупции. Кроме того – права увольнять определенные категории работников за нарушение трудовых обязанностей – прогулы, хищения, появление в нетрезвом виде и т.д. (к примеру, беременных женщин, женщин с детьми до 3-х лет), а также работников, достигших пенсионного возраста.
  • Пересмотр и упрощение системы отпусков – 1 основной трудовой отпуск (с увеличением основного отпуска с 24 до 30 дней), 2 социальных отпуска – в связи с беременностью и родами и по уходу за ребенком.
  • Проведение аттестации всех сотрудников – проверка как hard skills, так и soft skills (сейчас аттестация работников законодательно не закреплена).
  • Создание сервисной службы для надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.
  • Законодательное закрепление более современных форм коммуникации между работодателем и работником – в электронной форме.

Справка Finance.ua

  • Напомним, законопроект №1658 относительно обновленного Трудового кодекса уже был проголосован ВР в первом чтении и ожидал рассмотрения во втором, но был отозван ВР нового состава.
  • В новом Трудовом кодексе планируют избавиться от признаков советского кодекса 70-х годов.
По материалам Finance.UA
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