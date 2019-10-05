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Сколько денег украинцы хранят на депозитах (инфографика)

Сколько денег украинцы хранят на депозитах (инфографика)

Объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь 2019 года вырос на 3,1% – до 571,8 миллиарда гривен.

Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

Валютные депозиты (в долларовом эквиваленте) – сократились на 0,2%, до 15,4 миллиарда долларов.

Гривневые депозиты выросли на 5,9%, валютные – на 15,6%.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,03% за сентябрь и на 0,7% – с начала года, до 615,1 миллиарда гривен.

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Остатки по валютным кредитам сократились на 1,2% за сентябрь и на 6,9% с начала года – до 15,4 миллиарда долларов.

“В августе ускорился рост остатков средств на гривневых депозитных счетах банков (до 10.4% г/г), чему способствовали устойчивый рост заработных плат, значительные поступления иностранной валюты с последующей ее конвертацией в гривну, и как следствие укрепление последней. Но кредитная активность банков оставалась сдержанной”, – отмечают в НБУ.

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По материалам Finance.UA
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