В Раде появился новый законопроект, запрещающий иностранцам покупать землю

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В парламенте зарегистрирован альтернативный правительственному законопроект №2178-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который запрещает иностранцам скупать землю и предоставляет физическим лицам первоочередное право выкупить землю.
Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Лабазюк.
“Что больше всего пугает украинцев в рынке земли? Это массовая скупка земель иностранцами и возможность зарождения «земельных олигархов», которые будут иметь в собственности чуть ли не полгосударства. Поэтому ключевое отличие от Правительственного проекта – конечными бенефициарами компаний, которые будут покупать землю, могут быть только украинцы”, – написал Сергей Лабазюк.
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Субъектами приобретения права собственности должны быть исключительно:
Кроме того, депутат предлагает ввести обязанность продажи всех земельных участков сельскохозяйственного назначения юридического лица, если в число его учредителей вошло иностранное лицо (без гражданства) в течение года. Первоочередное введение рынка земли предусматривается только для физических лиц – граждан Украины.
“То есть доступ к рынку юридическим лицам, конечным бенефициарным владельцем которых являются исключительно граждане Украины, будет предоставлен с 1 января 2023 года”, – добавил он.
Предлагается также установить ограничения по общей площади земельных участков:
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