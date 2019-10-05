В Раде появился новый законопроект, запрещающий иностранцам покупать землю

В парламенте зарегистрирован альтернативный правительственному законопроект №2178-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который запрещает иностранцам скупать землю и предоставляет физическим лицам первоочередное право выкупить землю.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Лабазюк.

“Что больше всего пугает украинцев в рынке земли? Это массовая скупка земель иностранцами и возможность зарождения «земельных олигархов», которые будут иметь в собственности чуть ли не полгосударства. Поэтому ключевое отличие от Правительственного проекта – конечными бенефициарами компаний, которые будут покупать землю, могут быть только украинцы”, – написал Сергей Лабазюк.

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Субъектами приобретения права собственности должны быть исключительно:

граждане Украины;

юридические лица Украины, созданные по законодательству Украины, конечным бенефициарным владельцем которых являются исключительно граждане Украины;

территориальные общины;

государство.

Кроме того, депутат предлагает ввести обязанность продажи всех земельных участков сельскохозяйственного назначения юридического лица, если в число его учредителей вошло иностранное лицо (без гражданства) в течение года. Первоочередное введение рынка земли предусматривается только для физических лиц – граждан Украины.

“То есть доступ к рынку юридическим лицам, конечным бенефициарным владельцем которых являются исключительно граждане Украины, будет предоставлен с 1 января 2023 года”, – добавил он.

Предлагается также установить ограничения по общей площади земельных участков:

Общий объем в одних руках: физические лица – до 500 га.; юридические лица – до 50 тыс. га.

В рамках указанных границ идет привязка к территориальной единице в одних руках: не более 30% земель в пределах одного первичного субъекта; 10% в рамках земель области.

Справка Finance.ua:

25 сентября 2019 Кабмин инициировал Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Указанным законопроектом предусматривается право на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Украины, юридическим лицам, созданным по законодательству Украины, территориальным общинам и государству.

Сейчас в частной собственности находится около 30 млн га сельскохозяйственных угодий, получивших в собственность около 7 млн граждан.