0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

"Слуга народа" готовит законопроект об "экономическом паспорте украинца"

"Слуга народа" готовит законопроект об "экономическом паспорте украинца"

Партия “Слуга народа” работает над законопроектом о введении экономического паспорта украинца. Ответственный – Руслан Стефанчук.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

“Что касается экономического паспорта, это вопрос не к Министерству экономики. Они пока Авгиевы конюшни разгребают. Этим вопросом занимается именно партия “Слуга народа”, ответственный за этот вопрос Руслан Стефанчук. Мы с ним креатировали эту идею. Он разрабатывает законопроект по этому вопросу. Поэтому сначала будет законопроект”, – заявил Зеленский.

В то же время срок подачи документа он не назвал.

“У нас есть время”, – сказал Президент, отметив, что партией “Слуга народа” планировалось подать 256 законопроектов.

“Это была наша мечта. И это наша ставка. Мы хотим войти в историю Украины как люди, которыми будут гордиться”, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что 74 законопроекта из 256-ти были определены как приоритетные и 35 из них или прошли чтение, или приняты.

“И это за месяц. Это очень быстро”, – отметил Президент.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.