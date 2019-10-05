"Слуга народа" готовит законопроект об "экономическом паспорте украинца"

Партия “Слуга народа” работает над законопроектом о введении экономического паспорта украинца. Ответственный – Руслан Стефанчук.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

“Что касается экономического паспорта, это вопрос не к Министерству экономики. Они пока Авгиевы конюшни разгребают. Этим вопросом занимается именно партия “Слуга народа”, ответственный за этот вопрос Руслан Стефанчук. Мы с ним креатировали эту идею. Он разрабатывает законопроект по этому вопросу. Поэтому сначала будет законопроект”, – заявил Зеленский.

В то же время срок подачи документа он не назвал.

“У нас есть время”, – сказал Президент, отметив, что партией “Слуга народа” планировалось подать 256 законопроектов.

“Это была наша мечта. И это наша ставка. Мы хотим войти в историю Украины как люди, которыми будут гордиться”, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что 74 законопроекта из 256-ти были определены как приоритетные и 35 из них или прошли чтение, или приняты.

“И это за месяц. Это очень быстро”, – отметил Президент.