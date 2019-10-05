"Нафтогаз" предлагает переложить долги тепловиков на местные бюджеты

“Нафтогаз” предлагает на законодательном уровне предусмотреть механизм, по которому долги тепловиков будут погашать из местных бюджетов.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

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“Крайне важно решить проблему тепловиков. Не секрет, что эти потребители накапливают долги и не имеют стимулов должным образом рассчитываться. Ведь, согласно законодательству, их невозможно отключить. Как результат – имеем миллиардные разбалансы у операторов газораспределительных сетей, а долг облгазов перед оператором ГТС уже достиг 38 млрд грн. Рынок, на котором такое происходит, нельзя назвать европейским”, – отметил он.

Чтобы решить эту проблему, Нафтогаз согласен перейти к модели, при которой предлагают списывать средства из местного бюджета, если до конца сезона тепловик не рассчитался за отобранный газ.

“Тогда будет стимул в муниципальных тепловиков рассчитываться, а у местных властей – контролировать коммунальные предприятия. Такой механизм позволит нам сбалансировать отношения с тепловиками и завершить внедрение европейских кодексов на рынке газа”, – добавляет Коболев.

Справка Finance.ua: