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"Нафтогаз" предлагает переложить долги тепловиков на местные бюджеты

"Нафтогаз" предлагает переложить долги тепловиков на местные бюджеты

“Нафтогаз” предлагает на законодательном уровне предусмотреть механизм, по которому долги тепловиков будут погашать из местных бюджетов.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

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“Крайне важно решить проблему тепловиков. Не секрет, что эти потребители накапливают долги и не имеют стимулов должным образом рассчитываться. Ведь, согласно законодательству, их невозможно отключить. Как результат – имеем миллиардные разбалансы у операторов газораспределительных сетей, а долг облгазов перед оператором ГТС уже достиг 38 млрд грн. Рынок, на котором такое происходит, нельзя назвать европейским”, – отметил он.

Чтобы решить эту проблему, Нафтогаз согласен перейти к модели, при которой предлагают списывать средства из местного бюджета, если до конца сезона тепловик не рассчитался за отобранный газ.

“Тогда будет стимул в муниципальных тепловиков рассчитываться, а у местных властей – контролировать коммунальные предприятия. Такой механизм позволит нам сбалансировать отношения с тепловиками и завершить внедрение европейских кодексов на рынке газа”, – добавляет Коболев.

Справка Finance.ua:

  • НАК «Нафтогаз Украины» составил список производителей тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа.
  • Жители каждой области могут проверить, не входит ли местное предприятие в их число.
По материалам Finance.UA
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