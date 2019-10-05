Сигареты могут подорожать на 40%

Крупнейшие производители сигарет в Украине призывают власти отменить увеличение торговых наценок на их продукцию в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении компаний Филипп Моррис, BAT, JTI и Imperial Tobacco.

Речь идет о законопроекте №1049, которым устанавливается торговая наценка на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены. Подобные нововведения могут привести к подорожанию сигарет на 40%, увеличение теневого рынка до 20% и потери более 7 миллиардов гривен в виде неуплаченных налогов и акцизов в бюджет.

Более того, существует риск закрытия в Украине табачных фабрик — и как следствие потери более 50 тысяч рабочих мест, говорится в заявлении компаний.

Крупнейшие табачные компании в Украине призвали власти к диалогу в вопросе по делу АМКУ о возможном нарушении игроками рынка правил конкуренции. Напомним, в Антимонопольном комитете обвиняют четырех крупнейших производителей сигарет в Украине в сговоре с целью недопущения на рынок других дистрибьюторов. Впрочем, как отметили ранее представители бизнеса — обвинения основываются на устаревших данных и не отражают реальную картину дистрибуции сигарет в Украине.