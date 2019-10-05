0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

Сигареты могут подорожать на 40%

Сигареты могут подорожать на 40%

Крупнейшие производители сигарет в Украине призывают власти отменить увеличение торговых наценок на их продукцию в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении компаний Филипп Моррис, BAT, JTI и Imperial Tobacco.

Речь идет о законопроекте №1049, которым устанавливается торговая наценка на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены. Подобные нововведения могут привести к подорожанию сигарет на 40%, увеличение теневого рынка до 20% и потери более 7 миллиардов гривен в виде неуплаченных налогов и акцизов в бюджет.

Более того, существует риск закрытия в Украине табачных фабрик — и как следствие потери более 50 тысяч рабочих мест, говорится в заявлении компаний.

Крупнейшие табачные компании в Украине призвали власти к диалогу в вопросе по делу АМКУ о возможном нарушении игроками рынка правил конкуренции. Напомним, в Антимонопольном комитете обвиняют четырех крупнейших производителей сигарет в Украине в сговоре с целью недопущения на рынок других дистрибьюторов. Впрочем, как отметили ранее представители бизнеса — обвинения основываются на устаревших данных и не отражают реальную картину дистрибуции сигарет в Украине.

По материалам Подробности
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.