В ЕБРР назвали объемы импортируемого в Украину бензина и дизеля

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Украина импортирует около 64% бензина и 87% дизеля, который используется в стране.
Об этом сегодня в ходе Украинского газового форума сообщила заместитель председателя представителя ЕБРР в Украине Марина Петров.
“В Украине есть много энергетических ресурсов. Она импортирует около 64% бензина, 87% дизеля и ядерное топливо более 60%, уголь. Учитывая газовые резервы и другие ресурсы, имеющиеся в вашей стране – это то, что надо менять. И нет причины, чтобы Украина продолжала быть по большей части только импортером энергоресурсов”, – сказала Петров.
Напомним, за восемь месяцев текущего года импорт газа Украиной вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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