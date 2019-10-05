В ЕБРР назвали объемы импортируемого в Украину бензина и дизеля

Украина импортирует около 64% ​​бензина и 87% дизеля, который используется в стране.

Об этом сегодня в ходе Украинского газового форума сообщила заместитель председателя представителя ЕБРР в Украине Марина Петров.

“В Украине есть много энергетических ресурсов. Она импортирует около 64% ​​бензина, 87% дизеля и ядерное топливо более 60%, уголь. Учитывая газовые резервы и другие ресурсы, имеющиеся в вашей стране – это то, что надо менять. И нет причины, чтобы Украина продолжала быть по большей части только импортером энергоресурсов”, – сказала Петров.

Напомним, за восемь месяцев текущего года импорт газа Украиной вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.