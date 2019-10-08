В Украине разрешили строить дома высотой до 150 метров (инфографика)

Новые государственные строительные нормы относительно высотных домов вступают в силу с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Как отметил Парцхаладзе, сейчас, согласно действующим строительным нормам, разрешается строить жилые и общественные высотные дома только до 100 м. Новые нормы увеличивают максимальную высоту до 150 метров.

В новых нормах также усиливается безопасность и комфорт высотных зданий:

Установлены требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования более надежных каркасов высотных зданий;

Повышены современные требования к пожарной безопасности – обязательные пожарные посты, пожарные лифты, вертолетные площадки и тому подобное;

Внедрен аэродинамический обдув моделей высотных зданий со сложной архитектурной, конструктивной или геометрической формой для обеспечения комфортных ветровых потоков и другие изменения.

“Думаю, что в ближайшем будущем, после вступления в силу новых норм относительно высотных зданий, мы сможем увидеть в Киеве и других украинских городах крутые проекты высокого уровня, как в Америке или в Эмиратах, например”, – написал Парцхаладзе.