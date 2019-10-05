Президент анонсировал на 1 ноября “чекпойнт” в нескольких громких делах

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 ноября правоохранители должны показать результат расследования в нескольких громких коррупционных делах.
Об этом Президент сообщил журналистам во время пресс-марафона.
“Мы собираем совещания с правоохранителями. У нас крайняя точка сейчас есть 1 ноября. Еженедельно или каждые две недели мы собираемся на эти совещания, где я, не влияя, их спрашиваю — где результат? Надо изменить и то, и то, ждем закон о генпрокуратуре, встречаюсь с депутатами, говорю нам нужен этот закон, реформа Генеральной прокуратуры – она нам нужна — 5 тысяч прокуроров. Мы понимаем, есть честные люди, есть специалисты, но есть и другие, но их 5 тысяч, как их почистить? Нужен законопроект… Приняли этот закон, который очень много лет не могли принять, приняли в первый месяц, пошло очищение”, – сказал Зеленский.
“Сейчас контрольный чекпойнт 1 ноября. Они (правоохранители. — Ред.) должны несколько громких дел, круг которых мы обсудили на совещании, они должны показать результат”, – сказал Президент.
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