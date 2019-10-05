Кого из хозсубъектов обяжут принимать оплату платежными картами - проект постановления

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определило требования к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары.
Проект постановления опубликован на сайте министерства.
“Высокий уровень наличных денег в обороте тормозит рост экономики, снижает уровень прозрачности и задерживает активное развитие современных сервисов и технологий”, – говорится в проекте постановления.
Основные цели проекта:
Что предлагают изменить?
Субъекты хозяйствования, осуществляющие продажу товаров, включая товары, реализация которых осуществляется дистанционным способом, обязаны обеспечить возможность осуществления держателями электронных платежных средств расчетов за проданные товары с использованием электронных платежных средств не менее трех платежных систем, одной из которых является многоэмитентная платежная система, платежной организацией которой является резидент Украины:
1) до 1 января 2020 г. – субъекты хозяйствования, осуществляющие:
2) до 1 июля 2020 г. – субъекты хозяйствования, осуществляющие:
3) до 1 января 2021 г. – другие субъекты хозяйствовенной деятельности, которые осуществляют реализацию товаров, в случае, когда цена единицы товара составляет более 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Субъекты хозяйствования должны обеспечить, чтобы цена товара при осуществлении безналичных расчетов за проданные ими товары с использованием электронных платежных средств не превышала цену товара во время осуществления оплаты за эти товары наличными.
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