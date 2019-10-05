Кого из хозсубъектов обяжут принимать оплату платежными картами - проект постановления

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определило требования к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары.

Проект постановления опубликован на сайте министерства.

“Высокий уровень наличных денег в обороте тормозит рост экономики, снижает уровень прозрачности и задерживает активное развитие современных сервисов и технологий”, – говорится в проекте постановления.

Основные цели проекта:

уменьшение издержек бизнеса на выполнение требований регулирования в части обязательности обеспечения безналичных расчетов на 50%;

создание дополнительных удобств для населения при расчетах за приобретенные товары и полученные услуги;

улучшение качества безналичных операций;

уменьшение расходов государства на поддержание наличного обращения.

Что предлагают изменить?

Субъекты хозяйствования, осуществляющие продажу товаров, включая товары, реализация которых осуществляется дистанционным способом, обязаны обеспечить возможность осуществления держателями электронных платежных средств расчетов за проданные товары с использованием электронных платежных средств не менее трех платежных систем, одной из которых является многоэмитентная платежная система, платежной организацией которой является резидент Украины:

1) до 1 января 2020 г. – субъекты хозяйствования, осуществляющие:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (кроме торговли автотранспортными средствами, торговли деталями и принадлежностями для автотранспортных средств, торговля мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним);

реализацию подакцизных товаров;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;

реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг;

медицинскую и стоматологическую практики;

деятельность туристических агентств, туристических операторов, предоставление других услуг бронирования и связанная с этим деятельность;

деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания (кроме заведений, не имеющих зала для обслуживания потребителей);

деятельность отелей и подобных средств временного размещения;

2) до 1 июля 2020 г. – субъекты хозяйствования, осуществляющие:

торговлю автотранспортными средствами;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

торговлю деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;

торговлю мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;

предоставление в аренду автотранспортных средств;

почтовую и курьерскую деятельность;

пассажирские перевозки железнодорожным, автомобильным, водным или воздушным транспортом;

деятельность фитнес-центров;

деятельность в сфере культуры;

деятельность учреждений здравоохранения (больничных заведений) независимо от форм собственности;

страхование;

3) до 1 января 2021 г. – другие субъекты хозяйствовенной деятельности, которые осуществляют реализацию товаров, в случае, когда цена единицы товара составляет более 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Субъекты хозяйствования должны обеспечить, чтобы цена товара при осуществлении безналичных расчетов за проданные ими товары с использованием электронных платежных средств не превышала цену товара во время осуществления оплаты за эти товары наличными.