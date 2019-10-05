Кличко объяснил подорожание реконструкции Шулявского моста

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Городской голова Киева Виталий Кличко объяснил, почему стоимость реконструкции Шулявского моста выросла до 1,05 млрд гривен.
Об этом он заявил в эфире «Радио НВ».
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«Стоимость строительства моста та же самая, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, которые находятся возле моста», — заявил Кличко.
Он заверил, что все сметы абсолютно открыты. В то же время мэр отметил, что «проектная документация делается на мост», и в ней невозможно было сразу предусмотреть дополнительные работы на прилегающих территориях. Кличко подтвердил, что эти дополнительные работы будут финансироваться из бюджета Киева.
По его словам, подрядчики обещали запустить движение по Шулявскому мосту до конца года.
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