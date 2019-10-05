Межбанк: среда поддержала гривну

В среду на валютном рынке ситуация сложилась достаточно интересно, а противостояние курсовых интересов крупных местных игроков и нерезидентов сохранилось.

К объемам предложения валюты крупными экспортерами добавились и суммы нерезидентских продаж под расчеты за ОВГЗ. Все эти продавцы были заинтересованы в игре “на повышение” и пытались вздернуть котировки в первые часы сессии.

А вот со спросом сегодня не сложилось. Импортеры отчаянно торговались, а Нацбанк (хотя и выкупал доллар по наблюдениям отдельных участников рынка) не подыграл особо продавцам и своими интервенциями не очень уж сильно повлиял на рынок. В конечном итоге, спекулянты, видя происходящее – перешли от попыток вздернуть курс к формату работы “в две стороны”, чем тоже фактически поддержали гривну.

Не особо “суетился” и наличный рынок, где спред по доллару к концу дня в среднем уменьшился до 15 копеек в обменниках и до 20 копеек в банках, а свободное предложение наличной валюты во всех обменках окончательно сняло ажиотаж и эффект ее дефицита на рынке. Население успокоилось, что также психологически работает на укрепление нацвалюты.

В противостоянии интересов покупателей и продавцов сегодня победили покупатели валюты – межбанковский курс просел с 24,71/24,74 до 24,62/24,66 гривен за доллар, а цена продажи наличного доллара упала до 25 гривен.

Ход торгов:

Доллар стартовал с утренних 24,71/24,74 гривен, что сразу же было ниже вчерашнего уровня закрытия в 24,73/24,765. Игра “на повышение” фактически сразу “не пошла” ни у экспортеров, ни у спекулянтов и к 11 часам доллар просел до 24,705/24,73 гривен, а к 12:00 – до 24,70/24,725. НБУ выходил на рынок через Matching и, по информации участников торгов, купил до 30 млн долларов. Как только регулятор ушел с рынка – доллар просел до 24,68/24,70.

После обеда котировки плавно снижались уже на единичных сделках и к 15:00 опустились до 24,67/ 24,69 гривен и до 24,62/24,66 гривен за доллар к концу сессии.

Главные события 9 октября на межбанке:

1) С утренних 24,71/24,74 гривен доллар к концу сессии подешевел до 24,62/24,66;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупал излишек предложения доллара через Matching. По нашим оценкам, купил до 30 млн долларов;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,7096 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 10 октября составил 24,701001.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,66 / 24,68

евро – 27,07 / 27,09

российский рубль – 0,3801 / 0,3809

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0978 / 1,0980

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