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Таможня и Укрзализныця введут электронный документообмен

Таможня и Укрзализныця введут электронный документообмен

Между Укрзализныцей и таможней будет осуществляться электронный документообмен в процессе оформления грузов, которые импортируются в Украину или экспортируются из нее, а также проезжающие Украину транзитом.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Введение электронного документооборота станет возможным после подписания соответствующих договоров между Укрзализныцей и Государственной фискальной службой, которой пока что подчиняется таможня.

«Организация электронного документооборота между Укрзализныцей и ГФС позволит оптимизировать контрольные процедуры при перемещении товаров через таможенную границу Украины, уменьшить время обработки поездов на пограничных передаточных станциях и упростить процедуру выдачи грузов на станции назначения», — объясняют в “Укрзализныце”.

В дальнейшем все документы, которыми обменивается Укрзализныця с таможней, планируют перенести в электронно форму.

По материалам Finance.UA
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