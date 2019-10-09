Таможня и Укрзализныця введут электронный документообмен

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Между Укрзализныцей и таможней будет осуществляться электронный документообмен в процессе оформления грузов, которые импортируются в Украину или экспортируются из нее, а также проезжающие Украину транзитом.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Введение электронного документооборота станет возможным после подписания соответствующих договоров между Укрзализныцей и Государственной фискальной службой, которой пока что подчиняется таможня.
«Организация электронного документооборота между Укрзализныцей и ГФС позволит оптимизировать контрольные процедуры при перемещении товаров через таможенную границу Украины, уменьшить время обработки поездов на пограничных передаточных станциях и упростить процедуру выдачи грузов на станции назначения», — объясняют в “Укрзализныце”.
В дальнейшем все документы, которыми обменивается Укрзализныця с таможней, планируют перенести в электронно форму.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев оставят без госстандартовВчера, 16:16 - 890 13
Программист создал операционную систему для апокалипсисаПозавчера, 00:01 - 4398 7
Что нужно для 7-процентного роста украинской экономики - СологубВчера, 20:01 - 515 3
Кому в Украине поможет глобальный кризис - председатель правления CitibankВчера, 10:08 - 1793 3
Назван один из крупнейших штрафов для автомобилистовВчера, 09:06 - 9972 3
Назван один из крупнейших штрафов для автомобилистовВчера, 09:06 - 9972 3
Винтажный Toyota Land Cruiser получил новую версиюВчера, 03:35 - 3459
Кому в Украине поможет глобальный кризис - председатель правления CitibankВчера, 10:08 - 1793 3
Доллар до конца года может плавно подорожать до 27 гривен, - экспертВчера, 14:00 - 1527 1
Сколько украинцы тратят на коммуналку (инфографика)Вчера, 11:01 - 1382 2
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 863
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1559
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1950 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2092
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1850