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Мошенники завладели средствами Альфа-Банка в "особо крупных размерах"

Мошенники завладели средствами Альфа-Банка в "особо крупных размерах"

Главное управление Национальной полиции в г. Киеве ведет досудебное расследование в уголовном производстве №12019100000000351 в отношении незаконного завладения денежными средствами Альфа-Банка “в особо крупных размерах” путем проведения онлайновых операций по переводу средств в системе «Visa Int» от имени компании «Connor Dental Center», говорится в постановлении Голосеевского райсуда. Киева от 14.08.2019.

Цитата из судебных материалов: “Органом досудебного расследования установлено, что в период с 16 марта 2019 г. по 19 марта 2019 г. неустановленным лицом, как торговцем компании «CONNOR DENTAL CENTER», зарегистрированной на Виргинских островах, в системе «online», на счета эмитированных в АО «Альфа-Банк» банковских платежных карт международной платежной системы «Visa Int», подана заявка на возврат средств по основаниям «возврат товара» на общую сумму 408 000 долларов США, с использованием онлайновых Merchandise Returns, оформленных с процессинговым кодом 20 – Return of goods-C redit.

Установлено, что после зачисления АО «Альфа-Банк» денежных средств в сумме 408 000 долларов США по предоставленной нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» в системе online международной платежной системы «Visa Int» заявке на вышеуказанные банковские карты, в течение нескольких часов началось активное снятие наличных денежных средств через банкоматы банковского учреждения на территории города Киева, а также с помощью указанных банковских карт осуществлялись покупки мобильных телефонов «Айфон» через сеть магазинов «Цитрус» и «Алло».

Работниками АО «Альфа-Банк» после обнаружения массового снятия наличных средств через банкоматы учреждения направлен запрос в глобальную международную платежную систему «Visa Int» о подтверждении перевода денежных средств на карточные счета вышеуказанных лиц в связи с возвратом товара и предоставление информации по возврату денежных средств банковском учреждении. На что платежная система «Visa Int» дала ответ об отсутствии какой-либо информации о перечислении средств и вообще проведении таких операций”.

По материалам internetua.com
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