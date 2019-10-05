В Харькове за маршрутками можно будет следить онлайн

Проект «Остановка», который начал работать в Харькове в тестовом режиме, распространится и на городские автобусы.

Об этом сообщил директор департамента регистрации и цифрового развития Харьковского горсовета Олег Дробот.

«Каждая единица подвижного состава оборудована трекером, который определяет ее местоположение в реальном времени. Это проект направлен на то, чтобы харьковчане могли легко узнать, через сколько времени на остановку прибудет троллейбус или трамвай. Наша задача – открыть данные о перемещении городского электротранспорта, чтобы такие сервисы, как «Google Maps», «EasyWay» и остальные могли эту информацию интегрировать в свои приложения. Данные уже открыты, и мы ведем переговоры с компаниями, чтобы они их использовали», – отметил Олег Дробот.