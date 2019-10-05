Продление договора на транзит газа с Украиной возможно на переходный период - Газпром

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Председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее на рабочей встрече в Москве в среду обсудили вопросы организации поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года.
Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
В настоящее время Украина работает над внедрением в свое законодательство положений третьего энергетического пакета ЕС. В рамках этой работы, в частности, следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. На встрече отмечалось, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора.
“Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям”, — отмечается в сообщении.
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