Продление договора на транзит газа с Украиной возможно на переходный период - Газпром

Председатель правления ПАО “Газпром” Алексей Миллер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее на рабочей встрече в Москве в среду обсудили вопросы организации поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

В настоящее время Украина работает над внедрением в свое законодательство положений третьего энергетического пакета ЕС. В рамках этой работы, в частности, следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. На встрече отмечалось, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора.

“Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям”, — отмечается в сообщении.