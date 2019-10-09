В Минэкономики объяснили, что нужно для роста экономики Украины

Для развития малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций в экономику необходимо обеспечить эффективность антикоррупционной системы, реализацию судебной реформы и эффективную защиту прав собственности и кредиторов.

Об этом сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук во время VIII ежегодной конференции “Управление рыночными рисками и риском ликвидности Market Risk 2019”, сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

“Для привлечения инвестиций в экономику, развития малого и среднего бизнеса, активизации банковского кредитования важно обеспечить ряд реформ. Однако ТОП-3 главных факторов — это эффективность антикоррупционной системы, реализация судебной реформы и эффективная защита прав собственности и кредиторов”, – отметил Николайчук.

Он также отметил, что для существенного повышения темпов экономического роста важно имплементировать запланированные правительством реформы. В частности, открыть прозрачный оборот земли, реформировать рынок труда, запустить приватизацию государственных предприятий.

“Я убежден, что наша задача — сделать экономический рост инклюзивным, таким, который почувствуют все категории населения, в том числе граждане с низкими финансовыми возможностями и навыками”, – отметил Николайчук.