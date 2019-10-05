Правительство сообщило, когда решит вопрос задолженности по зарплате шахтерам

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Кабинет министров Украины планирует решать вопрос задолженности по выплате зарплат шахтерам. Для этого планируют изменить бюджет на 2019 год.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.
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«Мы сегодня договорились о последних бюрократических приготовлениях и на субботу мы планируем еще одно заседание правительства для того, чтобы окончательно принять решение об изменениях в государственный бюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по зарплате», – сообщил Гончарук.
Он отметил, что решение по государственным шахтам должно быть комплексным. Так, по его мнению, государство не может постоянно дотировать неэффективные шахты и уже в 2020 году в правительстве планируют комплексно решить вопрос задолженности шахтерам.
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