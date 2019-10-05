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Правительство сообщило, когда решит вопрос задолженности по зарплате шахтерам

Правительство сообщило, когда решит вопрос задолженности по зарплате шахтерам

Кабинет министров Украины планирует решать вопрос задолженности по выплате зарплат шахтерам. Для этого планируют изменить бюджет на 2019 год.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

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«Мы сегодня договорились о последних бюрократических приготовлениях и на субботу мы планируем еще одно заседание правительства для того, чтобы окончательно принять решение об изменениях в государственный бюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по зарплате», – сообщил Гончарук.

Он отметил, что решение по государственным шахтам должно быть комплексным. Так, по его мнению, государство не может постоянно дотировать неэффективные шахты и уже в 2020 году в правительстве планируют комплексно решить вопрос задолженности шахтерам.

По материалам hromadske.tv
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