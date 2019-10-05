Гонконгская биржа отозвала предложение о слиянии с Лондонской

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Гонконгская биржа (HKEX) отозвала предложение о слиянии с Лондонской биржей (London Stock Exchange Group, LSE) за $39 миллиардов, не сумев убедить руководство LSE поддержать шаг, который мог привести к трансформации двух глобальных гигантов финансовых услуг.
Об этом сообщает Reuters.
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Внезапное предложение о поглощении, выдвинутое в прошлом месяце, ставило под угрозу план LSE о покупке поставщика финансовой информации Refinitiv за $27 миллиардов. Предложение HKEX требовало от LSE отказаться от покупки Refinitiv.
«Несмотря на огромный объем работы и обсуждений с широким кругом регуляторов и масштабные обсуждения с акционерами, уровень вовлеченности LSEG заставил нас прийти к выводу, что продолжение стремления к объединению двух бизнесов не будет отвечать наилучшим интересам наших собственных акционеров», – написал в блоге глава HKEX Чарльз Ли.
Акции Hong Kong Exchanges and Clearing закрылись подъемом на 2,3%. Бумаги LSE подешевели на 6,1%.
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