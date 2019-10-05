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Где в Киеве можно пополнить е-билет (карта)

Где в Киеве можно пополнить е-билет (карта)

В Киеве есть более 300 точек продажи и пополнения Единого электронного билета на остановках общественного транспорта и еще более 40 на 17 станциях столичного метрополитена.

Об этом написал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров на своей странице в Facebook.

“Вскоре Kyiv Smart Card можно будет пополнить на всех станциях метро. Ведь е-билет должен быть не только удобным в использовании, но и доступным для покупки или пополнения”, – написал Юрий Назаров.

Пополнить карту можно в Личном кабинете киевлянина или в приложении Kyiv Smart City. Где именно можно приобрести карту или пополнить оффлайн, ищите на карте.

Напомним, приобрести Kyiv Smart Card можно:

  • в кассах 10 станций КП «Киевский метрополитен»;
  • в автоматах самообслуживания в вестибюлях станций КП «Киевский метрополитен»;
  • в сети Т-киосков на остановках общественного транспорта.

Пополнить транспортную карту и приобрести разовый QR-билет можно:

Стоимость поездок. При покупке от 1 до 9 поездок один билет стоит 8 гривен. Если пополнить карту на 10-19 поездок, стоимость билета уменьшится до 7,70 грн, 20-29 поездок – 7,40 грн, 30-39 поездок – 7,10 грн, 40-49 поездок – 7,80 грн, 50 поездок – 6,50 грн.

По материалам Finance.UA
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