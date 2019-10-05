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Украина должна в будущем присоединиться к созданию ликвидного газового хаба - Кривенко

Украина должна в будущем присоединиться к созданию ликвидного газового хаба - Кривенко

Украина в контексте развития рынка природного газа должна присоединиться к созданию ликвидного газового хаба.

Об этом в ходе Украинского газового форума сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

“Что мы видим на будущее: это конкурентный газовый рынок Украины с достаточными ресурсами, неограниченной торговлей природным газом. Это свободный доступ к инфраструктуре и эффективное ее использование”, – сказала Кривенко.

По ее словам, в будущем Украина должна стать конкурентоспособной национальной газотранспортной системой с беспрепятственным протоком газа между Украиной и ЕС.

“Также это создание ликвидного газового хаба, которое может происходить только на базе действующего конкурентного рынка природного газа, над которым еще надо поработать”, – сказала Кривенко.

По материалам Корреспондент.net
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