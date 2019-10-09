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Xiaomi выпустила недорогой смартфон Redmi 8 с двумя камерами (фото)

Xiaomi выпустила недорогой смартфон Redmi 8 с двумя камерами (фото)

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, анонсировал недорогой смартфон Redmi 8, функционирующий под управлением операционной системы Android 9.0 (Pie) с надстройкой MIUI 10.

Аппарат оснащён 6,22-дюймовым дисплеем HD+ Dot Notch с разрешением 1520 × 720 точек.

В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез: здесь установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Поддерживается идентификация пользователей по лицу AI Face Unlock. Основная камера выполнена в виде сдвоенного блока. Он содержит модуль с 12-мегапиксельным датчиком Sony IMX363 и максимальной диафрагмой f/1,8, а также дополнительный 2-мегапиксельный модуль. На тыльной панели также размещён сканер отпечатков пальцев.

В аппарате использован процессор Snapdragon 439. Он объединяет восемь ядер ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,95 ГГц, графический узел Adreno 505 и сотовый модем Snapdragon X6 LTE. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттной подзарядки. Габариты составляют 156,48 × 75,41 × 9,4 мм, вес — 188 г. Среди прочего стоит упомянуть FM-тюнер, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Реализована система Dual SIM (nano + nano + microSD).

По материалам УБР
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