"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января

«Киевтеплоэнерго» готовит новые тарифы на отопление на 2020 год. По расчетам теплоэнергетиков, тарифы на отопление в Киеве должны вырасти на 30%.

Об этом свидетельствует проект тарифов , опубликованный на сайте компании.

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Проект уже прошел общественное обсуждение и может быть базой для пересмотра тарифов для населения.

Тарифы на производство тепловой энергии, грн/Гкал, которые предлагают установить:

для нужд населения – 1 250,01 грн (сейчас 964,19 грн),

для религиозных организаций – 1 408,95 грн (сейчас 985,02 грн),

для бюджетных учреждений – 1 155,35 грн (сейчас 984,67 грн),

для других потребителей – 1 168,99 грн (сейчас 984,12 грн).

«Киевтеплоэнерго» объясняет причины повышения: