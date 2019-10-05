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"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января

"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января

«Киевтеплоэнерго» готовит новые тарифы на отопление на 2020 год. По расчетам теплоэнергетиков, тарифы на отопление в Киеве должны вырасти на 30%.

Об этом свидетельствует проект тарифов, опубликованный на сайте компании.

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Проект уже прошел общественное обсуждение и может быть базой для пересмотра тарифов для населения.

Тарифы на производство тепловой энергии, грн/Гкал, которые предлагают установить:

  • для нужд населения – 1 250,01 грн (сейчас 964,19 грн),
  • для религиозных организаций – 1 408,95 грн (сейчас 985,02 грн),
  • для бюджетных учреждений – 1 155,35 грн (сейчас 984,67 грн),
  • для других потребителей – 1 168,99 грн (сейчас 984,12 грн).

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«Киевтеплоэнерго» объясняет причины повышения:

  • В тарифы будет заложена компенсация убытков ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, полученных из-за несоответствия рыночной и тарифной цены газа, который идет на производство тепла и электроэнергии.
  • Повышение тарифов должно гарантировать отсутствие чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере столицы и бесперебойную работу энергетического оборудования».
  • В структуру тарифов включены расходы на обеспечение аварийного 10-дневного запаса мазута (с содержанием серы менее 1%).
По материалам Finance.UA
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