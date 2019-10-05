"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января

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«Киевтеплоэнерго» готовит новые тарифы на отопление на 2020 год. По расчетам теплоэнергетиков, тарифы на отопление в Киеве должны вырасти на 30%.
Об этом свидетельствует проект тарифов, опубликованный на сайте компании.
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Проект уже прошел общественное обсуждение и может быть базой для пересмотра тарифов для населения.
Тарифы на производство тепловой энергии, грн/Гкал, которые предлагают установить:
«Киевтеплоэнерго» объясняет причины повышения:
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