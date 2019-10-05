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Завод Фирташа задолжал работникам более 15 миллионов

Завод Фирташа задолжал работникам более 15 миллионов

ПАО “Ривнеазот” является крупнейшим в Ривненской области должником по выплате зарплат: предприятие задолжало работникам 15,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Главного территориального управлении юстиции Ривненской области.

“На Ривненщине долг предприятий перед сотрудниками составляет 18,9 млн грн. Среди крупнейших должников – ПАО «Ривнеазот» с суммой долга в 15,2 млн грн”, – говорится в сообщении.

На втором месте — ГП «Ривненский автомобильный ремонтный завод» с долгом в 2 млн грн. Всего в области 13 предприятий-должников.

“За 9 месяцев этого года органы государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Ривненской области взыскали с недобросовестных работодателей 28 млн грн задолженности по заработной плате”,- отметил заместитель начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы — начальник Управления государственной исполнительной службы Вячеслав Бедикайла.

По материалам УКРИНФОРМ
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