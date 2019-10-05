Завод Фирташа задолжал работникам более 15 миллионов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ПАО “Ривнеазот” является крупнейшим в Ривненской области должником по выплате зарплат: предприятие задолжало работникам 15,2 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Главного территориального управлении юстиции Ривненской области.
“На Ривненщине долг предприятий перед сотрудниками составляет 18,9 млн грн. Среди крупнейших должников – ПАО «Ривнеазот» с суммой долга в 15,2 млн грн”, – говорится в сообщении.
На втором месте — ГП «Ривненский автомобильный ремонтный завод» с долгом в 2 млн грн. Всего в области 13 предприятий-должников.
“За 9 месяцев этого года органы государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Ривненской области взыскали с недобросовестных работодателей 28 млн грн задолженности по заработной плате”,- отметил заместитель начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы — начальник Управления государственной исполнительной службы Вячеслав Бедикайла.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 14930 12
"Киевтеплоэнерго" готовит повышение тарифов с 1 января2 ч. назад - 1200 7
Нафтогаз заплатит за рекламу собственной реформы 33 млн гривен3 ч. назад - 134 4
Что украинцы думают про открытие рынка земли (опрос)Вчера, 12:55 - 2470 4
Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика)Вчера, 15:04 - 1613 4
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 14930 12
Украинцам планируют изменить систему штрафов за превышение скоростиВчера, 15:51 - 4615 1
Украинские дороги получат немецкую основуВчера, 21:30 - 2165 2
Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евроВчера, 18:30 - 1854
Межбанк: противостояние усилилосьВчера, 18:10 - 1795
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)3 ч. назад - 134
Sony представила новый смартфон (фото)Вчера, 11:10 - 711
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1484
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1787
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1596