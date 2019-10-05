Минэкономики передало Фонду госимущества два предприятия на приватизацию

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) ГП “Завод “Электротяжмаш” и ПАО “Объединенная горно-химическая компания” на приватизацию.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.
“Передал в Фонд Госимущества на приватизацию два предприятия. Электротяжмаш и Объединенную горно-химическую компанию. Они год или больше были в списке на приватизацию. Первое придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжать деребанить активы. Второе – любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, но и от темных персонажей вне власти”, – написал Милованов.
Как сообщалось, Кабинет Министров назначил четырех инвестиционных советников по приватизации госпредприятий, что должно стать шагом к разблокированию большой приватизации.
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