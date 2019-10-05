По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (24,190 млн и 35,360 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 24), максимальный курс продажи доллара 25,12 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,99-25,00 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму 59,550 млн грн.



За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,0300 – 20 000

25,0000 – 2 000

25,0000 – 20 000

25,0000 – 10 000

25,0000 – 10 000

25,0000 – 20 000

25,0000 – 5 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,8800 – 15 000

24,9800 – 5 000

24,9800 – 30 000

24,9800 – 11 000

24,9800 – 11 000

24,9900 – 6 000

25,0000 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,0242 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,9374 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.