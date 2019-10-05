Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)

Компания Aston Martin представила уникальный DBS GT Zagato, который станет частью коллекции из 19 автомобилей, посвященной столетию итальянского кузовного ателье. Купе получило ярко-красный цвет кузова, декор из настоящего золота, «динамическую» решетку радиатора и полностью карбоновую крышу. Цена машины – шесть миллионов фунтов стерлингов. Она продается только парой с репликой DB4 GT Zagato.

Aston Martin DBS GT Zagato построен на базе самой быстрой серийной модели британской марки – купе DBS Superleggera. От машины-донора автомобиль отличится крышей из цельного куска углепластика, решеткой радиатора с подвижными «чешуйками» из анодированного металла и другими кузовными панелями. Все 19 экземпляров DBS GT Zagato будут окрашены в цвет Supernova Red и украшены логотипами из 18-каратного золота.

В салоне – черно-красная цветовая гамма, сиденья с обивкой из стеганой кожи, карбоновые детали с плетением «атласный твил». Центральный тоннель, выполненный в виде седла, можно украсить напечатанным углепластиком, алюминием или золотом – в последнем случае применяется метод вакуумного напыления. По заказу клиента, используя аддитивные технологии, Aston Martin готов изготовить деталь с любой фактурой и из любого материала.

Под капотом Aston Martin DBS GT Zagato сохранился 5,2-литровый мотор V12 с двумя турбонагнетателями, однако его мощность увеличена с 725 до 770 сил. На обычном DBS Superleggera этот двигатель выдает 900 Нм момента и разгоняет купе до 100 километров в час за 3,4 секунды. Динамика разгона лимитированной версии пока не сообщается.

Коллекционное издание DBZ Centenary Collection посвящено 100-летнему юбилею ателье Zagato. Помимо современного DBS GT Zagato, в него входит винтажный DB4 GT Zagato Continuation – максимально приближенная к оригиналу реплика культового спорткара 60-х.

Автомобили можно купить только парой, а их цена в Великобритании составляет шесть миллионов фунтов стерлингов.