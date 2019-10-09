Эксперты объяснили, почему в сентябре продажи авто падали, хотя гривна укреплялась

В сентябре наблюдалась стабилизация курса гривны. Однако ни это, ни активизация деловой жизни не привели к росту продаж новых автомобилей. Они были хуже, чем в августе. Почему так произошло – выяснил AUTO-Consulting.

Эксперты объясняют сентябрьский спад продаж новых автомобилей как раз укреплением гривны. Многие украинцы считали, что курс доллара продолжит падать, и значит, потом они смогут купить машину с большей для себя выгодой.

Сергей Байдачный из «ММС Украина» низкий сентябрьский спрос на новые автомобили тоже объясняет укреплением гривны, но при этом он не исключает и сезонный фактор (аграрии могли вложить средства не в транспорт, а в валюту). Он полагает, что для рынка лучше стабильный или немного растущий курс гривны.

Сергей Боровик из ГК «АИС» утверждает, что спрос на новые автомобили в Украине не снизился, а уменьшение регистраций новых авто связано с тем, что просто не все успели встать на учет, а также с тем, что у дилеров не было некоторых популярных моделей и потенциальные покупатели их ждут.

Оксана Борейко из «Рено Украина» сказала, что в сентябре их компания продала на 332 авто больше, но просто они по разным причинам не попали в данные за сентябрь. То есть спрос есть. Одна из причин снижения продаж в сентябре может заключаться в том, что у дилеров других брендов не было достаточных складов авто.

Таким образом, если верить экспертам, снижение продаж новых автомобилей в сентябре – временное явление. Спрос не снизился. Так ли это – станет понятно по итогам октября.