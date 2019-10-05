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В госказну "не зашло" более 78 млрд грн — Счетная палата

В госказну "не зашло" более 78 млрд грн — Счетная палата

За 9 месяцев текущего года общий фонд государственного бюджета недополучил 78,4 млрд грн, что составляет 7,2% от плана.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан при рассмотрении результатов анализа выполнения Госбюджета Украины по итогам трех кварталов 2019 года в части поступлений, передает пресс-служба ведомства.

По словам Пацкана, продолжается увеличение объема невыполнение плана доходов. В частности, доходы общего фонда в январе — сентябре выполнены на 37,5 млрд грн (5,4%).

“За это время не поступило 31,1 млрд грн (13%) плана НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. На 10,5 млрд грн (25,6%) не выполнен план по поступлению акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий. Еще одна проблема — недополучено 8 млрд грн (19,7%) поступлений части прибыли государственных предприятий и дивидендов на государственную долю”, — проинформировал глава Счетной палаты.

По материалам Дело
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