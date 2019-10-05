Ахметов покупает у экс-регионала Лукьянова Часовоярский огнеупорный комбинат

Компания Vesco Limited (Кипр), объединяющая глинодобывающий бизнес инвестиционной компании UMG группы “СКМ”, приобретает ПАО “Часовоярский огнеупорный комбинат” (Часов Яр Донецкой область).

Как сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), ведомство в октябре текущего года начало рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией Vesco Limited (Лимасол, Кипр) акций ПАО “Часовоярский огнеупорный комбинат”, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

“Дело открыто с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на товарные рынки, на которых действуют участники соответствующей концентрации, в частности, огнеупоров (огнеупорных изделий и материалов), а также огнеупорных глин, которые являются сырьем для производства огнеупоров”, — сообщили в АМКУ.