0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Украина планирует до конца года обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

Украина планирует до конца года обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

В ЕС конструктивно относятся к предложениям Украины по обновлению Соглашения об ассоциации, поэтому модальности и параметры такой работы могут быть конкретизированы еще до конца года.

Об этом в Брюсселе по итогам переговоров в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает корреспондент Укринформа.

«Главный вопрос, который поднимался во время переговоров – это каким образом выйти на обновление Соглашения об ассоциации, ведь этот документ предусматривает подобный периодический пересмотр. Нам очень интересно понять позицию Евросоюза, насколько они настроены на эту работу, и насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня – это очень конструктивное отношение. Мы будем говорить о модальности, условиях, о календаре такой работы уже этой осенью», – сказал Качка.

Он отметил, что перед Украиной открываются по крайней мере три возможности обсудить с европейскими партнерами все чувствительные вопросы относительно обновления Соглашения и сформировать повестку дня двусторонних отношений на следующие несколько лет.

Первую такую возможность Украина получит в рамках Комитета ассоциации, который состоится в начале ноября, вторую – в середине ноября в ходе заседания Комитета ассоциации в торговом составе, и наконец в декабре текущего года должен состояться Совет ассоциации Украина-ЕС.

Качка напомнил, что стороны сделали первые шаги в этом направлении в прошлом году. Это, в частности, касается одобрения приложения к Соглашению по энергетике, которое было необходимо для дальнейшего динамичного развития отношений между Украиной и ЕС в газовой сфере и электроэнергии. Второй пример – договоренность между сторонами относительно экспорта мяса птицы.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.