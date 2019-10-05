Украина планирует до конца года обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

В ЕС конструктивно относятся к предложениям Украины по обновлению Соглашения об ассоциации, поэтому модальности и параметры такой работы могут быть конкретизированы еще до конца года.

Об этом в Брюсселе по итогам переговоров в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает корреспондент Укринформа.

«Главный вопрос, который поднимался во время переговоров – это каким образом выйти на обновление Соглашения об ассоциации, ведь этот документ предусматривает подобный периодический пересмотр. Нам очень интересно понять позицию Евросоюза, насколько они настроены на эту работу, и насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня – это очень конструктивное отношение. Мы будем говорить о модальности, условиях, о календаре такой работы уже этой осенью», – сказал Качка.

Он отметил, что перед Украиной открываются по крайней мере три возможности обсудить с европейскими партнерами все чувствительные вопросы относительно обновления Соглашения и сформировать повестку дня двусторонних отношений на следующие несколько лет.

Первую такую возможность Украина получит в рамках Комитета ассоциации, который состоится в начале ноября, вторую – в середине ноября в ходе заседания Комитета ассоциации в торговом составе, и наконец в декабре текущего года должен состояться Совет ассоциации Украина-ЕС.

Качка напомнил, что стороны сделали первые шаги в этом направлении в прошлом году. Это, в частности, касается одобрения приложения к Соглашению по энергетике, которое было необходимо для дальнейшего динамичного развития отношений между Украиной и ЕС в газовой сфере и электроэнергии. Второй пример – договоренность между сторонами относительно экспорта мяса птицы.