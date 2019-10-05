Telegram опубликовал правила использования своего криптокошелька

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Telegram опубликовал правила использования криптовалютного кошелька Grams Wallet.
Согласно документу, криптокошелёк будет встроен в мессенджер, а также доступен в виде отдельного приложения. Воспользоваться им смогут лица старше 18 лет.
Telegram не будет хранить личные данные, приватные ключи и пароли от Grams Wallet. Поэтому в случае потери доступа к кошельку он не сможет помочь его восстановить.
Кошелёк должен использоваться только в рамках закона. Лица, которые находятся под санкциями, или проживают в странах, находящихся в санкционных списках, пользоваться им не смогут. О каких именно санкциях идёт речь, в документе не уточняется.
Telegram может в любой момент удалить учётную запись или ограничить доступ пользователя к отдельным или всем услугам, доступным в Grams Wallet. Это может быть сделано по “любой причине”.
Все транзакции с криптовалютой Gram, создаваемые с помощью Grams Wallet, должны быть подтверждены и записаны в блокчейне TON. При этом Telegram не имеет контроля над сетью TON Blockchain и не может гарантировать, что передаваемые детали транзакций будут подтверждены и сохранены в блокчейне. Платформа также может взимать комиссии за проведение транзакций, но Telegram не отвечает за эти сборы.
Telegram также не несёт ответственности за любые убытки, связанные с использованием сторонних сервисов при работе с Grams Wallet.
Telegram также оставил за собой право в одностороннем порядке изменять условия соглашения — новые правила вступят в силу с момента публикации. Поэтому пользователям рекомендуется периодически проверять их на предмет возможных изменений.
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