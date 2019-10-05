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В России заговорили о возобновлении авиасообщения с Грузией

В России заговорили о возобновлении авиасообщения с Грузией

Глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в ближайшее время.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на “Грузия Online”.

Соответствующее заявление Калашников сделал по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции “Альянс патриотов Грузии”.

“Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Думаю, что в ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать”, – рассказал Калашников.

В Кремле ранее заявили, что возобновление авиасообщения возможно лишь после того, как в Грузии прекратятся “русофобские” настроения.

Напомним, из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, 20 июня вечером в Тбилиси начались массовые протесты.

После этого российские власти сообщили о запрете полетов для грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля.

В Кремле уверяли, что в Грузии есть опасность для россиян, а в Министерстве транспорта РФ заявили, что запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний будет продолжаться до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

По материалам Економічна Правда
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