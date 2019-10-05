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Смартфон Sharp S7 обещает автономность на уровне одной недели (фото)

Смартфон Sharp S7 обещает автономность на уровне одной недели (фото)

Компания Sharp подготовила к выпуску новый смартфон среднего уровня Sharp S7, который предлагается в рамках программы Android One. Данная новинка обладает некоторыми интересными возможностями, включая заявленную автономность на уровне одной недели.

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Фактически, смартфон Sharp S7 появился в результате ребрендинга и незначительного урезания характеристик модели Aquos Sense 3 Lite. Устройство оснащено 5,5-дюймовым IGZO LCD дисплеем с разрешением 2160×1080 точек и процессором Snapdragon 630. Объём оперативной памяти уменьшен (по сравнению с Aquos Sense 3 Lite) до 3 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – до 32 ГБ. Ещё аппарат лишился сканера отпечатков пальцев.

На задней панели расположена одиночная 12-мегапиксельная камера, дополненная объективом с диафрагмой f/2.0. Улучшить качество съёмки призваны функции искусственного интеллекта и электронная стабилизация изображения. Фронтальная камера получила 8-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/2.2.

Ёмкость батареи составляет 4000 мАч, о поддержке быстрой зарядки не сообщается. Зато производитель обещает автономность до одной недели, правда, при активации специального энергосберегающего режима. Корпус обеспечивает защиту от воды по стандарту IPX5/8 и от пыли по стандарту IPX6

По материалам ITC.ua
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