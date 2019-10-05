Маркарова объяснила программу лизинга для служащих

Министр финансов Оксана Маркарова объяснила, как будет действовать реализуемая правительством программа лизинга жилья для служащих.

Об этом она рассказала во время брифинга.

Читайте также: Минобразования обещает повысить минимальную зарплату учителям

“Программа лизинга работает таким образом, что мы используем средства для того, чтобы максимальное количество жилья можно было купить и отдать в лизинг служащим. Это немного разные программы для разных категорий служащих. Сейчас уже есть работающая программа, например, для сотрудников МЧС, для наших пожарных, и первые 800 квартир для них и для полицейских уже были получены по состоянию на сегодняшний день”, – заявила Маркарова.

Она объяснила, что “чем дольше человек работает, тем меньше он платит лизинговый платеж”.

“То есть человек, который только пришел на службу, получает эту квартиру в лизинг, платит больше, чем больше выслуга лет, тем меньше человек платит за квартиру. Если, не дай Бог, во время исполнения служебных обязанностей человек погибает, эта квартира переходит семье”, – отметила она.

Она добавила, что это очень продуманный европейский механизм, который в большинстве стран используется именно для того, чтобы человек, который служит государству, имел жилье и платил меньше за его использование, пока он работает.