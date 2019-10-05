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Маркарова объяснила программу лизинга для служащих

Маркарова объяснила программу лизинга для служащих

Министр финансов Оксана Маркарова объяснила, как будет действовать реализуемая правительством программа лизинга жилья для служащих.

Об этом она рассказала во время брифинга.

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“Программа лизинга работает таким образом, что мы используем средства для того, чтобы максимальное количество жилья можно было купить и отдать в лизинг служащим. Это немного разные программы для разных категорий служащих. Сейчас уже есть работающая программа, например, для сотрудников МЧС, для наших пожарных, и первые 800 квартир для них и для полицейских уже были получены по состоянию на сегодняшний день”, – заявила Маркарова.

Она объяснила, что “чем дольше человек работает, тем меньше он платит лизинговый платеж”.

“То есть человек, который только пришел на службу, получает эту квартиру в лизинг, платит больше, чем больше выслуга лет, тем меньше человек платит за квартиру. Если, не дай Бог, во время исполнения служебных обязанностей человек погибает, эта квартира переходит семье”, – отметила она.

Она добавила, что это очень продуманный европейский механизм, который в большинстве стран используется именно для того, чтобы человек, который служит государству, имел жилье и платил меньше за его использование, пока он работает.

По материалам depo.ua
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