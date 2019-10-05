В пригороде Киева выросла стоимость квартир в новостройках (инфографика)

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За год средняя стоимость новостроек в пригороде Киева выросла на 7%. Однако по итогам сентября, по сравнению с августом, средняя цена на новостройки в пригороде столицы осталась без изменений и составляет 13500 грн/м2.
Об этом сообщила главный эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак.
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«Покупатель не знает, чего ждать: обвала цен или, наоборот, сумасшедшего подорожания. Ситуация на рынке будет зависеть от нескольких переменных. Во-первых, это курс гривны по отношению к доллару: ведь большинство экспертов убеждены, что летнее укрепление гривны временное и нас ждет осенний откат. Во-вторых, смена векторов и правил игры на рынке. Сейчас застройщики пока не понимают, будут ли действовать нововведенные ГСН, какие нормы примут в ближайшее время, не отменят ли то, что уже приняли, ведь многие ЖК начали строить по этим правилам», – сказала она.
За год средняя стоимость новостроек в пригороде Киева выросла на 7,14% – с 12600 грн/м2 до 13500 грн/м2. А именно:
Как отмечается, в пригороде Киева строится 180 жилых комплексов. Из них:
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