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В пригороде Киева выросла стоимость квартир в новостройках (инфографика)

В пригороде Киева выросла стоимость квартир в новостройках (инфографика)

За год средняя стоимость новостроек в пригороде Киева выросла на 7%. Однако по итогам сентября, по сравнению с августом, средняя цена на новостройки в пригороде столицы осталась без изменений и составляет 13500 грн/м2.

Об этом сообщила главный эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак.

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«Покупатель не знает, чего ждать: обвала цен или, наоборот, сумасшедшего подорожания. Ситуация на рынке будет зависеть от нескольких переменных. Во-первых, это курс гривны по отношению к доллару: ведь большинство экспертов убеждены, что летнее укрепление гривны временное и нас ждет осенний откат. Во-вторых, смена векторов и правил игры на рынке. Сейчас застройщики пока не понимают, будут ли действовать нововведенные ГСН, какие нормы примут в ближайшее время, не отменят ли то, что уже приняли, ведь многие ЖК начали строить по этим правилам», – сказала она.

За год средняя стоимость новостроек в пригороде Киева выросла на 7,14% – с 12600 грн/м2 до 13500 грн/м2. А именно:

  • В строящихся объектах на расстоянии до 5 км от Киева, за прошлый месяц цена увеличилась на 0,72% – до 14000 грн / м2.
  • Новостройки, расположенные на расстоянии от 5 км до 10 км, подорожали на 2,29% – до 13400 грн/м2.
  • Цена на квартиры в ЖК, строящихся на расстоянии от 10 км до 20 км, уменьшилась на 1,55% до 12700 грн / м2.

Как отмечается, в пригороде Киева строится 180 жилых комплексов. Из них:

  • 40 — ЖК эконом-класса,
  • 109 — комфорт-класса,
  • 28 — бизнес-класса,
  • 3 элит-класса.
По материалам Finance.UA
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