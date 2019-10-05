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Правительство планирует увеличить расходы на жилье ветеранам в Бюджете-2020 - Маркарова

Правительство планирует увеличить расходы на жилье ветеранам в Бюджете-2020 - Маркарова

Ко второму чтению проекта Государственного бюджета на 2020 год правительство рассматривает возможность увеличить предусмотренные расходы для обеспечения жильем ветеранов.

Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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“Обеспечение людей, которые защищают нас сегодня, как и ветеранов, как и ВПЛ находится на более высоком уровне, чем в прошлом году. Это наш четкий приоритет”, – сказала Маркарова.

По ее словам, бюджет ко второму чтению планируют пересмотреть и увеличить финансирование некоторых статей.

“Мы надеемся, что до второго чтения, когда мы будем проводить просмотр, мы сможем учесть в том числе то, что мы слышим сейчас от народных депутатов. Там, где будет возможность, еще больше увеличим эти цифры, особенно по поддержке наших ветеранов жильем. Мы это обязательно сделаем”, – сказала Маркарова.

По материалам УНН
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