Правительство планирует увеличить расходы на жилье ветеранам в Бюджете-2020 - Маркарова

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Ко второму чтению проекта Государственного бюджета на 2020 год правительство рассматривает возможность увеличить предусмотренные расходы для обеспечения жильем ветеранов.
Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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“Обеспечение людей, которые защищают нас сегодня, как и ветеранов, как и ВПЛ находится на более высоком уровне, чем в прошлом году. Это наш четкий приоритет”, – сказала Маркарова.
По ее словам, бюджет ко второму чтению планируют пересмотреть и увеличить финансирование некоторых статей.
“Мы надеемся, что до второго чтения, когда мы будем проводить просмотр, мы сможем учесть в том числе то, что мы слышим сейчас от народных депутатов. Там, где будет возможность, еще больше увеличим эти цифры, особенно по поддержке наших ветеранов жильем. Мы это обязательно сделаем”, – сказала Маркарова.
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