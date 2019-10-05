"Промышленный безвиз" откроет для малого и среднего бизнеса новые пути экспорта в ЕС

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
«Промышленный безвиз» создаст новые пути для экспорта украинских товаров на европейские рынки, и в случае выполнения Украиной подготовительной работы оценочная миссия ЕС может прибыть уже в первой половине 2020 года.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает Правительственный портал.
Читайте также: Правительство Северной Македонии одобрило безвиз с Украиной
«Относительно “промышленного безвиза”: мы направляемся к этой цели. В фокусе нашего внимания, в частности, небольшой производитель, который сможет экспортировать свою продукцию в ЕС», – заявил Кулеба.
Вице-премьер-министр пояснил, что при «промышленном безвизе» речь идет не просто о продукции промышленности, а об открытии целых рынков ЕС для непищевых товаров. По его мнению, это поможет переориентировать приоритеты торговли с сельскохозяйственного сектора, который сейчас доминирует в структуре экспорта, на другие группы товаров.
Дмитрий Кулеба убежден, что выгоду от «промышленного безвиза», в частности, получит малый и средний украинский бизнес.
“Процесс достижения “промышленного безвиза” довольно непростой. Уже многое сделано. Должны понимать, что это не менее сложная история, чем достижение соглашения об обычном безвизе. Но мы серьезно настроены ею заниматься”, – добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла КосюкаВчера, 09:30 - 3254 16
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 11561 9
В Украине могут запретить продавать молочную продукцию, содержащую растительные ингредиентыПозавчера, 20:40 - 1001 9
Ставки по гривневым кредитам за месяц выросли почти на 2,7%Позавчера, 10:14 - 1379 6
Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика)Вчера, 15:04 - 1102 4
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 11561 9
Кому проиндексируют доходы в октябреВчера, 09:05 - 5837 1
Украинцам планируют изменить систему штрафов за превышение скоростиВчера, 15:51 - 4127 1
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла КосюкаВчера, 09:30 - 3254 16
Кто имеет право на досрочный выход на пенсиюВчера, 11:10 - 2595
Sony представила новый смартфон (фото)Вчера, 11:10 - 520
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1383
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1739
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1563
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2933