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"Промышленный безвиз" откроет для малого и среднего бизнеса новые пути экспорта в ЕС

"Промышленный безвиз" откроет для малого и среднего бизнеса новые пути экспорта в ЕС

«Промышленный безвиз» создаст новые пути для экспорта украинских товаров на европейские рынки, и в случае выполнения Украиной подготовительной работы оценочная миссия ЕС может прибыть уже в первой половине 2020 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает Правительственный портал.

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«Относительно “промышленного безвиза”: мы направляемся к этой цели. В фокусе нашего внимания, в частности, небольшой производитель, который сможет экспортировать свою продукцию в ЕС», – заявил Кулеба.

Вице-премьер-министр пояснил, что при «промышленном безвизе» речь идет не просто о продукции промышленности, а об открытии целых рынков ЕС для непищевых товаров. По его мнению, это поможет переориентировать приоритеты торговли с сельскохозяйственного сектора, который сейчас доминирует в структуре экспорта, на другие группы товаров.

Дмитрий Кулеба убежден, что выгоду от «промышленного безвиза», в частности, получит малый и средний украинский бизнес.

“Процесс достижения “промышленного безвиза” довольно непростой. Уже многое сделано. Должны понимать, что это не менее сложная история, чем достижение соглашения об обычном безвизе. Но мы серьезно настроены ею заниматься”, – добавил он.

По материалам Finance.UA
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