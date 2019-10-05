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"Укрзализныця" закупит более 30 тысяч комплектов постельного белья

"Укрзализныця" закупит более 30 тысяч комплектов постельного белья

Укрзализныця подписала первый договор по результатам аукциона Prozzoro на поставку 11 тысяч комплектов постельного белья и объявила второй отбор на поставку еще 12 тысяч комплектов, аукцион по которым уже состоялся.

Об этом Укрзализныця сообщила через сообщество Прозрачная железная дорога.

Это первый удачный законченный отбор для закупки по рамочному соглашению в системе Prozorro.

Соглашение предусматривает поставку 34780 комплектов на общую сумму 10,434 млн гривен.

По материалам Економічна Правда
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