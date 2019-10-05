"Укрзализныця" закупит более 30 тысяч комплектов постельного белья

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрзализныця подписала первый договор по результатам аукциона Prozzoro на поставку 11 тысяч комплектов постельного белья и объявила второй отбор на поставку еще 12 тысяч комплектов, аукцион по которым уже состоялся.
Об этом Укрзализныця сообщила через сообщество Прозрачная железная дорога.
Это первый удачный законченный отбор для закупки по рамочному соглашению в системе Prozorro.
Соглашение предусматривает поставку 34780 комплектов на общую сумму 10,434 млн гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла КосюкаВчера, 09:30 - 3139 16
В Украине могут запретить продавать молочную продукцию, содержащую растительные ингредиентыПозавчера, 20:40 - 944 10
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 10317 9
Ставки по гривневым кредитам за месяц выросли почти на 2,7%Позавчера, 10:14 - 1330 6
Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика)Вчера, 15:04 - 975 4
Обязательно ли заменять паспорт-книжечку на ID-картуВчера, 16:05 - 10317 9
Кому проиндексируют доходы в октябреВчера, 09:05 - 5554 1
Украинцам планируют изменить систему штрафов за превышение скоростиВчера, 15:51 - 3924 1
Укрзализныця потеряла 39 тонн масла КосюкаВчера, 09:30 - 3139 16
Кто имеет право на досрочный выход на пенсиюВчера, 11:10 - 2510
Sony представила новый смартфон (фото)Вчера, 11:10 - 483
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1372
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1735
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1557
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2924