Украина в этом году экспортировала соков на 60% больше

По результатам первых восьми месяцев текущего года, экспорт соков из Украины составил 62,7 млн долл. США, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба УКАБ.

Вместе с этим импорт указанной продукции в Украину сократился и составил 23 млн долл. США, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сальдо торгового баланса является положительным и составляет 39,8 млн долл. США.

Основным покупателем украинских соков стали США, куда было поставлено соков на 25,6 млн долл. США, что составляет 40,8% от всего экспорта соков из Украины. В Австрию поставили 13,1 % (более 8 млн долл. США), а в Канаду 12,7 % (почти 8 млн долл. США).

Среди товарной структуры соков Украина больше всего экспортировала яблочного сока – 64,9 тыс. тонн (91,2% от общего экспорта) и томатного – 3,1 тыс. тонн (4,4 %).

Сокращение импорта соков свидетельствует о том, что Украина постепенно вытесняет иностранных конкурентов с внутреннего рынка, заполняя его собственной продукцией. В то же время наращивание экспорта закрепляет позиции Украины на мировом рынке.