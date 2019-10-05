ГРС предупредила нардепов о последствиях налоговых законопроектов

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Государственная регуляторная служба (ГРС) заявила о потенциальном негативном влиянии законопроектов №1210 и 1210-1 на экономику и отправила предупреждение о последствиях принятия депутатам. Об этом сообщила глава ГРС Ксения Ляпина.
“Нам удалось спрогнозировать и показать потенциальное негативное влияние закона 1210. Но удастся ли нам повлиять на умы тех, кто сегодня принимает решения – это вопрос открытый. Потому что собственно мы направили свои прогнозы и депутатам. Они не слушали, хотя часть из них начала понимать, что они делают что-то не то. Мы направили это и в правительство, и мы сейчас направим Президенту. Надеемся, что это повлияет на ситуацию”, – заявила Ляпина.
По словам главы ГРС, одним из способов урегулирования ситуации вокруг закона является отзыв законов 1210 и 1210-1, которые могут быть возвращены в парламент после существенной их доработки.
Основной проблемой, как отметила Ляпина, сегодня является непрогнозируемость действий власти и рост недоверия к ней со стороны бизнеса, что автоматически повлечет за собой снижение экономики.
“Прогнозируемость уменьшилась даже по сравнению с тем, что было раньше. Я смотрела оценки, которые проводят различные рейтинговые структуры. Когда мы говорим о реформах, мы забываем, что реформа – это не самоцель, а это какие-то осознанные изменения, которые должны принести какой-то позитив”, – заявила Ляпина.
Напомним, инициатор налоговых нововведений, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждает, что в законопроект №1210 ко второму чтению внесут изменения с учетом многочисленных замечаний и предложений экспертов и бизнеса.
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