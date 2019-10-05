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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (53,321 млн и 51,810 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 46), максимальный курс продажи доллара 25,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,00-25,01 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 97 активных заявок по доллару на сумму 105,131 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,4000 – 7 777
25,0500 – 20 000
25,0200 – 30 000
25,0100 – 120 000
25,0000 – 10 000
25,0000 – 20 000
25,0000 – 5 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
224,9800 – 2 000
24,9900 – 77 777
24,9900 – 10 000
25,0000 – 100 000
25,0000 – 100 000
25,0000 – 12 000
25,0000 – 25 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,0449 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,9684 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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