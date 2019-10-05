По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (53,321 млн и 51,810 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 46), максимальный курс продажи доллара 25,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,00-25,01 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 97 активных заявок по доллару на сумму 105,131 млн грн.



За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,4000 – 7 777

25,0500 – 20 000

25,0200 – 30 000

25,0100 – 120 000

25,0000 – 10 000

25,0000 – 20 000

25,0000 – 5 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

224,9800 – 2 000

24,9900 – 77 777

24,9900 – 10 000

25,0000 – 100 000

25,0000 – 100 000

25,0000 – 12 000

25,0000 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,0449 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,9684 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.