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Дело "Трейд Коммодити" о растрате средств Минобороны направили в суд

Дело "Трейд Коммодити" о растрате средств Минобороны направили в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд дело в отношении растраты 58 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В указанном производстве обвиняются экс-заместитель министра обороны, директор и работник отдела Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО “Трейд Коммодити” в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины.

Также обвиняется конечный владелец ООО “Трейд Коммодити” – в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

“Расследованием, которое проводили детективы НАБУ, установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58,126 млн гривен”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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