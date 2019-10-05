Дело "Трейд Коммодити" о растрате средств Минобороны направили в суд

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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд дело в отношении растраты 58 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
В указанном производстве обвиняются экс-заместитель министра обороны, директор и работник отдела Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО “Трейд Коммодити” в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины.
Также обвиняется конечный владелец ООО “Трейд Коммодити” – в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.
“Расследованием, которое проводили детективы НАБУ, установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58,126 млн гривен”, – говорится в сообщении.
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