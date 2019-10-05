Экс-нардепу объявили подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен "Уксиббанка"

Столичная прокуратура объявила подозрение в завладении 1,1 млрд гривен средств “Уксиббанка” бывшему народному депутату Дмитрию Святашу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Прокуратурой города Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО “Укрсиббанк” сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины. По данным УП, речь идет об экс-нардепе Партии регионов и “Партии “Возрождение” Дмитрии Святаше.

Следствием установлено, что экс-нардеп IV, V, VI, VII, VIII созывов на протяжении 2008-2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний «АИС» мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО “Укрсиббанк” в качестве кредитов.

Этим Святаш нанес банку ущерб на сумму более 1,1 миллиарда гривен.

Экс-нардепу инкриминируют совершение преступлений по ч.4 ст.190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и по ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа с целью использования их как подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

Что было раньше: В рамках данного уголовного производства ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации «АИС», а также топ-менеджерам ЧП “Импульс-В” ​​(директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору в особо крупных размерах).