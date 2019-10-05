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SkyUp запустит дополнительные рейсы из Киева во Львов и Запорожье (инфографика)

SkyUp запустит дополнительные рейсы из Киева во Львов и Запорожье (инфографика)

SkyUp будет чаще летать по внутренним рейсам Украины в ноябре, а именно по маршрутам Киев – Львов и Киев – Запорожье.

На это указывает информационный блок в системе бронирования компании.

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Рейсы из Киева в Запорожье будут выполняться 6 раз в неделю (раньше их было 4) в такие дни:
• понедельник,
• вторник,
• среду,
• четверг,
• пятницу,
• воскресенье.

Цены на билеты по маршруту Киев-Запорожье

Рейсы из Киева во Львов компания будет выполнять 5 раз в неделю (до этого их было 4):
• в понедельник,
• вторник,
• четверг,
• пятницу,
• воскресенье.

Цены на билеты за маршрутом Киев-Львов

По материалам Finance.UA
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