SkyUp запустит дополнительные рейсы из Киева во Львов и Запорожье (инфографика)

SkyUp будет чаще летать по внутренним рейсам Украины в ноябре, а именно по маршрутам Киев – Львов и Киев – Запорожье.

На это указывает информационный блок в системе бронирования компании.

Читайте также: SkyUp начинает летать из Львова в Париж

Рейсы из Киева в Запорожье будут выполняться 6 раз в неделю (раньше их было 4) в такие дни:

• понедельник,

• вторник,

• среду,

• четверг,

• пятницу,

• воскресенье.



Цены на билеты по маршруту Киев-Запорожье

Рейсы из Киева во Львов компания будет выполнять 5 раз в неделю (до этого их было 4):

• в понедельник,

• вторник,

• четверг,

• пятницу,

• воскресенье.



Цены на билеты за маршрутом Киев-Львов