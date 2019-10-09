Три преимущества и пять рисков введения рынка земли в Украине

Экономический блок Кабинета министров Украины и сам Премьер-министр Алексей Гончарук настаивают на введении рынка земли в изначально заявленном виде: с доступом иностранного капитала, фактически отсутствием лимитов на концентрацию и слабо выраженной поддержкой фермерских хозяйств в части приобретения ими участков.

По мнению разработчиков реформы, такая либеральная модель будет способствовать максимальному росту цены на земельные участки и соответственно — росту ВВП. Проект закона, которым снимается мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, правительство обнародовало 20 сентября, за неделю до озвученного президентом дедлайна. Принять его, опять-таки, согласно пожеланиям Владимира Зеленского необходимо до 1 декабря этого года.

Рассмотрение документа в первом чтении планировалось еще на прошлой неделе, однако монобольшинство не озаботилось соблюдением процедуры, что и погубило весь план. “В Верховной раде произошла фальсификация. Парламент включил к рассмотрению законы о продаже украинской земли, но сделал это неправомерно, ведь они не были рассмотрены на комитете по вопросам аграрной и земельной политики”, — заявил народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко.

По его словам, комитет законопроект не рассматривал, вместо этого председатель комитета Николай Скольский отправил письмо в адрес главы Верховной Рады с просьбой включить законопроект в повестку дня. “Но председатель комитета — это еще не весь комитет”, — возмутился нардеп.