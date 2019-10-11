Porsche показала сборку электрокара на «заводе будущего» (видео)

Компания Porsche опубликовала на YouTube ролик, в котором показан процесс производства первого товарного электрокара бренда — Taycan.

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Выпуск модели наладили на новом предприятии в Цуффенхаузене, который в компании называют «заводом будущего». В новых производственных помещениях используется электроэнергия из возобновляемых источников, а для внутренних перевозок применяется исключительно электрическая техника.

Строительство производственной площадки началось в 2015 г. — вскоре после премьеры прототипа электромобиля Porsche Mission E. Для строительства предприятия использовали около 35 000 тонн стали — примерно столько же, сколько необходимо для выпуска 140 тыс. купе 911 (поколения 991). Общая площадь помещений составила 170 000 кв. метров.

На данный момент Porsche Taycan представлен в двух топовых модификациях — Turbo и Turbo S. Агрегаты последней при активации функции быстрого старта Launch Control в режиме Overboost выдают 761 лошадиную силу (560 киловатт). Суммарная мощность двигателей версии Turbo составляет 680 л. с. (500 кВт), что позволяет электрокару ускоряться с места до «сотни» за 3,2 секунды. Максимальная скорость обеих модификаций — 260 км в час.